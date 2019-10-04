法癱男用「念力」重拾行走能力　腦電波控制「外骨骼系統」 (22:00)

28歲的蒂博（Thibault）來自里昂，4年前從距地面12米高的夜總會陽台上不慎墮地，導致脊椎受損，肩膊以下癱瘓。他於2017年參加了格勒諾布爾大學（University of Grenoble）與生物醫療公司Cinatech合作的研究計劃，嘗試學習以腦部控制外骨骼系統。

專家先在蒂博頭部兩側植入兩個腦電波接收器，以記錄其大腦感覺運動皮層發出控制活動的信號。其後安排蒂博控制電子遊戲的角色活動，例如走路、觸摸物件等，將活動與相關腦電波信號配對，最後將所得數據與重65公斤的外骨骼系統結合，便能讓他控制外骨骼隨意念移動。實驗期間，他最長可行走一個半足球場的距離。

蒂博說，要重新學習如何自然活動，彷如在月球漫步，涉及多處肌肉的手部運作尤其困難。他雖然暫未能帶着外骨骼回家，但最少能在實驗室裏「想走就走、想停就停」。

今次是首次成功藉「念力」控制外骨骼系統的研究。帶領研究的神經外科學專家貝納比特（Alim Louis Benabid）指出，因脊椎受傷而癱瘓者的腦部分可發出移動四肢的信號，只是失去傳信的渠道，因此研究並非要將人變成機器，而是修補其缺陷。研究報告刊於《刺血針神經病學》期刊。

（法新社）

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