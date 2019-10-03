著名男高音杜明高捲性醜聞　辭洛杉磯歌劇院總監 (22:15)

獲讚「傑出有天賦藝術家」

78歲杜明高周三發表聲明，稱他視創立洛杉磯歌劇院為自己最重要的功績之一，惟媒體近期對他的指控已形成一種氛圍，損害他服務劇院的能力，「在我繼續努力還自己清白之際，為了洛杉磯歌劇院的最佳利益着想，我決定辭去總監一職，以及退出未來預定的表演」。該劇院的執行委員會感謝杜明高過去15年帶領劇院，並稱讚他為「傑出而有天賦的藝術家」，至今在南加州作出逾300場表演，令歌劇在洛杉磯市普及。

被20女子指控性騷擾

美聯社自8月起兩度刊登指控杜明高性騷擾的報道，合共有20名女子稱他在過去30年間作出多項性騷擾行為，包括強吻及提出性交暗示等，抗拒者會在事業上遭打壓報復。杜明高則多次否認指控，並稱有關說法「充滿矛盾」。洛杉磯歌劇院早於8月已委託法律公司展開獨立調查，費城管弦樂團及三藩市歌劇院同月以反性騷擾政策為由，取消其演出檔期。紐約大都會歌劇院上周亦因員工不滿，在正式演出前一天取消表演，目前他在歐洲仍有預定的演出。

（衛報／CNN）

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