日企辦公室設運動冥想空間　藉腦電波觀察員工反應捱轟 (20:57)

日本地產公司「東急不動產」在東京澀谷區新落成的辦公室大樓推行試驗計劃，包括將辦公室改為自由座位、加設綠化設施、運動及冥想空間等，試驗期間讓員工戴上腦電波監測頭帶，觀察工作環境改變對其身心有何影響，引起網民質疑此舉是監控員工表現。東急不動產強調，腦電波儀器只是用於蒐集數據，以便改善辦公室設計，未來亦不會向其他企業出售有關儀器。
東急不動產新辦公室引入多項科技，標榜「智能辦公室」，同時主打綠化政策，在公司內擺設逾250種植物，辦公室一隅亦分別設有運動及冥想空間。為了解新措施對員工的實際影響，該公司讓部分員工戴上腦電波監測頭帶，觀察其壓力、集中程度、興趣程度、舒適感及興奮度，將此五大指標量化為參考數據。他們亦會檢測員工在簡單運動或冥想前後的血液流動、脈搏等有何變化。目前約有400名員工參與試驗計劃，預料將於明年初公布結果。
最初《日經新聞》集中報道腦電波儀器，惹來網民紛紛留言斥此舉是「反烏托邦」、「地獄」等。東急不動產發言人其後解釋，並非所有參與計劃的員工都有使用有關儀器，只有約30人自願接受檢測。他強調，並非想監控員工，亦不會出售腦電波儀器予其他公司。
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