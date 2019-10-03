日企辦公室設運動冥想空間　藉腦電波觀察員工反應捱轟 (20:57)

東急不動產新辦公室引入多項科技，標榜「智能辦公室」，同時主打綠化政策，在公司內擺設逾250種植物，辦公室一隅亦分別設有運動及冥想空間。為了解新措施對員工的實際影響，該公司讓部分員工戴上腦電波監測頭帶，觀察其壓力、集中程度、興趣程度、舒適感及興奮度，將此五大指標量化為參考數據。他們亦會檢測員工在簡單運動或冥想前後的血液流動、脈搏等有何變化。目前約有400名員工參與試驗計劃，預料將於明年初公布結果。

最初《日經新聞》集中報道腦電波儀器，惹來網民紛紛留言斥此舉是「反烏托邦」、「地獄」等。東急不動產發言人其後解釋，並非所有參與計劃的員工都有使用有關儀器，只有約30人自願接受檢測。他強調，並非想監控員工，亦不會出售腦電波儀器予其他公司。

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