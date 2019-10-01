7國專家小組研究：減吃紅肉加工肉益處有限 (19:54)

刊於《內科醫學年鑑》的最新吃肉指引是由來自7個國家的14人專家小組制定。小組分析了多項現有研究，顯示每減少食用3份紅肉（每份約為65克），可令因癌症死亡人數每1000人減少7人，但減少幅度有限，而相關統計的確定程度甚低。研究人員亦發現，將進食加工肉類與心血管疾病及糖尿病連結的證據質素「非常低」，而減少癌症及心臟病風險的程度亦非常小，減少進食紅肉或加工肉類的健康效果並不確實。

小組總監、加拿大達爾豪斯大學流行病學家約翰斯頓（Bradley Johnston）指出，今次研究旨在改變給予普遍營養建議的老派做法，而更為集中於個別飲食益處的證據，「人們應當看看研究，希望在掌握更多資訊的情况下自行決定，而不是聽從權威機構的指示行動」。

有關指引在醫學界掀起爭議。世界癌症研究基金會研究總監米特羅（Giota Mitrou）明言，對過去30年間多項嚴謹的研究有信心，不會改變現有飲食建議。美國癌症協會專家麥卡洛（Marji McCullough）亦稱，研究員考慮了民眾的個人價值觀和偏好，那就像說「我們都知道頭盔可拯救生命，但有些人仍喜歡騎電單車時風吹髮絲的感覺，面對現實吧，大部分人都不會撞車」，但麥卡洛指出，所有人都會同意你應戴頭盔。

（法新社）

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