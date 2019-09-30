約翰遜桃色醜聞不斷　被控20年前枱底揑女記者大腿 (20:45)

英國首相約翰遜接連捲入桃色醜聞。繼《星期日泰晤士報》報道指控他涉在2013年任倫敦市長其間私相授受、公帑資助女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri），以及與其有性關係私情後，一名女記者再於周日（29日）的《星期日泰晤士報》撰文，指出20年前，當時作為周刊主編的約翰遜曾在一場午宴派對的枱底揑她的大腿。首相府同日否認指控。
指控約翰遜的女記者愛德華茲（Charlotte Edwardes）最近轉職《星期日泰晤士報》，她在1999年是英國老牌雜誌《旁觀者》（The Spectator）的記者，約翰遜當時是《旁觀者》的主編。事發在雜誌社倫敦辦公室的一場午宴派對，愛德華茲在專欄寫道﹕「我感到約翰遜在枱底的手放在我大腿上。他揑了一下……他的手放在我的大腿高處，手指大力抓了一把，令我冷不防坐直了身子。」愛德華茲表示，當日事後曾向一名坐在約翰遜另一邊的女同事談及此事，對方表示也受到同樣對待。
英國首相府辦公室即日發表簡短聲明，形容指控「並不真確」。愛德華茲在Twitter貼文回敬﹕「如果首相不記得這件事，那我顯然比他記憶深刻。」
（綜合報道）
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