約翰遜桃色醜聞不斷　被控20年前枱底揑女記者大腿 (20:45)

指控約翰遜的女記者愛德華茲（Charlotte Edwardes）最近轉職《星期日泰晤士報》，她在1999年是英國老牌雜誌《旁觀者》（The Spectator）的記者，約翰遜當時是《旁觀者》的主編。事發在雜誌社倫敦辦公室的一場午宴派對，愛德華茲在專欄寫道﹕「我感到約翰遜在枱底的手放在我大腿上。他揑了一下……他的手放在我的大腿高處，手指大力抓了一把，令我冷不防坐直了身子。」愛德華茲表示，當日事後曾向一名坐在約翰遜另一邊的女同事談及此事，對方表示也受到同樣對待。

英國首相府辦公室即日發表簡短聲明，形容指控「並不真確」。愛德華茲在Twitter貼文回敬﹕「如果首相不記得這件事，那我顯然比他記憶深刻。」

（綜合報道）

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