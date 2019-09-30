日本明增消費稅至10%　恐釀混亂或致經濟衰退 (15:25)

電子產品、酒類、書籍及汽車等幾乎所有產品，都受新消費稅影響，但有些例外項目，包括出版頻率超過每周兩次的書報雜誌，以及不在購買地點當場消費的食品。換言之，雜貨和外賣食物將維持原稅率，但對部分食品零售商而言會帶來一些麻煩，例如麵包店和便利店，由於消費者可選擇外賣或在店內食用，因此結帳須用不同稅率。共同社指出，對於以10%稅率結帳的客人希望改成外帶時，餐廳是否同意退款等情況，各公司的做法各不相同，或令消費者感到困惑。

不少民眾趕緊在提高消費稅前，到百貨公司和家電店購物，在三越伊勢丹，40萬至50萬日圓的高級鐘表銷情佳，有39歲男性白領便在東京銀座購買了約12萬日圓（約8730元）手表，他說：「一直看中這款表，被加稅推了一把。」

提高消費稅令人擔心導致日本經濟衰退，從歷史看，日本政府過往調高消費稅都嚴重衝擊經濟，包括最近兩次分別在1997年將稅率由3%提高到5%，以及在2014年由5%提高到8%，日本經濟隨後都落入衰退。富士通總研（Fujitsu Research Institute）經濟學家舒爾茨（Martin Schulz）表示，日本薪金已20年未上漲，提高消費稅將直接導致民眾購買力下降。

（共同社/法新社/中央社）

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