沙特王儲：絕對沒有下令謀殺卡舒吉　但作為領袖會為事件負全責 (12:35)

穆罕默德表示，事件是一個「錯誤」，他一定會採取所有行動去避免日後再有同類事情發生。對於被質疑對政府內有人策劃謀殺行動毫不知情，他回應稱，要求300萬政府人員遞交每日工作報告給他是不可能的。

該記者追問他兩名親近的幕僚被指控參與策劃謀殺，他指出，案件調查已展開，若指控屬實，無論被告職級高低，都將會被起訴，「無一例外」，但目前未有明確證據顯示他身邊的人員參與其中。

美國中情局早前指有中至高度信心肯定，是穆罕默德下令謀殺卡舒吉，他於專訪中表示，若有任何指控，他希望可公開提出。他又強調，沙特的記者並無受威脅。

沙特兩座石油設施本月14日遭無人機空襲並引發大火，為沙特近10年來最嚴重石油設施被襲事件，親伊朗的也門胡塞武裝組織承認施襲。穆罕默德表示，並不認同是次襲擊重創了沙特能源產業，他認為是重創全球能源產業，襲擊令全球失去5.5%能源供應，而美國及中國都是對此有需求。

他認為，施襲動機是愚蠢的，並認同是戰爭行為。他又說，若各國不採取強硬措施制止伊朗，他憂慮會威脅世界石油利益，油價將升至歷史新高。他亦認為透過政治及和平方法解決事件，會較透過軍事途徑解決較佳。

（60分鐘時事雜誌）

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