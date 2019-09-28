曾斥華府指控伊拉克研核武「罪證」虛構　美資深外交官威爾遜逝世 (18:41)

威爾遜的外交官生涯長達23年，職務集中在非洲。他於1991年波斯灣戰爭前，是駐伊拉克署理大使，為最後一位與薩達姆見面的美國外交官。2002年，已卸任的他獲中情局委託到尼日爾，調查伊拉克有否在90年代，購入製作核武的原材料「鈾黃餅」。當時他調查所得，以情報為虛構作結論。惟翌年1月小布殊發表的國情咨文中，仍以該情報證明伊拉克正研發大殺傷力武器，因此攻打伊拉克。同年7月，威爾遜在《紐約時報》撰文指出，部分伊拉克核武計劃的情報被扭曲，以誇大伊拉克的威脅。

他撰文一周後，有傳媒指出威爾遜獲派到尼日爾執行任務，其中原因是他獲當時為中情局臥底探員的妻子普萊姆（Valerie Plame）推薦，最終普萊姆被中情局革職。不少人視此為小布殊政府對威爾遜的政治報復。及後，兩人搬至現居的新墨西哥州，直至2017年離婚。普萊姆形容前夫是具有勇氣的美國英雄。

（BBC）

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