眾議院向蓬佩奧發傳票促交「烏克蘭門」文件　華府烏克蘭問題特使辭職 (14:51)

眾議院外交事務、情報和監察3個委員會的主席聯合向蓬佩奧發出傳票，要求他在下周五（10月4日）前交出特朗普與烏克蘭總統澤連斯基聯絡的相關文件。傳票亦指出，委員會於未來兩周會傳召5名國務院官員作證，包括國務院烏克蘭問題特使沃爾克（Kurt Volker）、美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）等。委員會警告，這些國務院職員若未能如期出席作證，將構成妨礙眾議院取得彈劾調查的證據。

美國傳媒報道，有關傳召發出後，沃爾克昨辭職。沃爾克被指曾與烏克蘭高官見面，討論如何「協調」特朗普對澤連斯基提出的要求。

美國傳媒上周引述情報單位爆料人報道，特朗普八度要求澤連斯基調查拜登在副總統任內，曾否濫用職權威脅扣起約10億美元貸款，施壓烏克蘭開除調查拜登兒子所涉天然氣公司弊案的檢察官。特朗普政府早前延遲本應今月對烏克蘭發放的2.5億美元軍事援助，惹外界揣測與事件有關。

（英國廣播公司／路透社／美國之音）

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