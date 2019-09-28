眾議院向蓬佩奧發傳票促交「烏克蘭門」文件　華府烏克蘭問題特使辭職 (14:51)

美國眾議院宣布就「烏克蘭門」啟動對總統特朗普的正式彈劾調查後，眾議院3個委員會昨（27日）向國務卿蓬佩奧發出傳票，要求他交出「烏克蘭門」的相關文件，並將傳召包括負責處理烏克蘭問題的美國特使沃爾克在內多名官員作證，美國傳媒報道，沃爾克昨日辭職。
眾議院外交事務、情報和監察3個委員會的主席聯合向蓬佩奧發出傳票，要求他在下周五（10月4日）前交出特朗普與烏克蘭總統澤連斯基聯絡的相關文件。傳票亦指出，委員會於未來兩周會傳召5名國務院官員作證，包括國務院烏克蘭問題特使沃爾克（Kurt Volker）、美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）等。委員會警告，這些國務院職員若未能如期出席作證，將構成妨礙眾議院取得彈劾調查的證據。
美國傳媒報道，有關傳召發出後，沃爾克昨辭職。沃爾克被指曾與烏克蘭高官見面，討論如何「協調」特朗普對澤連斯基提出的要求。
美國傳媒上周引述情報單位爆料人報道，特朗普八度要求澤連斯基調查拜登在副總統任內，曾否濫用職權威脅扣起約10億美元貸款，施壓烏克蘭開除調查拜登兒子所涉天然氣公司弊案的檢察官。特朗普政府早前延遲本應今月對烏克蘭發放的2.5億美元軍事援助，惹外界揣測與事件有關。