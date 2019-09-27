印尼「反惡法」示威兩學生亡　國際特赦批警濫暴　總統宣布調查籲警克制 (22:07)

示威周五（27日）踏入第5日，警方證實一名22歲大學生在肯達里市周四的示威期間胸部中槍，其後送院搶救不治。有警方消息稱，驗屍報告顯示其傷口由實彈造成。警方重申防暴警察在行動當日沒有攜帶實彈，呼籲民眾給予警方時間找出肇事者，若發現有警員犯罪將會依法處理。法新社亦引述當地醫院主管報道，另一名19歲學生在周四的示威中，因頭部遭鈍器重擊身亡，但其實際遇襲過程仍然未明。佐科周五下令就兩名學生之死展開調查，又稱「從一開始已吩咐警察局長及其人員不要過度行事」。

印尼新修訂的刑事法將婚外性行為及侮辱總統等行為列作非法，另一項法案則提出在反貪機構之上加設監督委員會，被指削弱其獨立調查權力，觸發大批民眾自周一（23日）起在各地示威，是自1998年以來該國最大型示威活動。佐科後來暫緩國會就刑事法新修訂表決，惟仍未能平息民憤，他周四稱正考慮撤銷監管反貪機構的法案。首都雅加達周五有數百名學生在國會附近示威，要求撤銷監管反貪機構，並為兩名死者討回公道，包括把未有保障民主的肯達里市警方首長撤職。

國際特赦：警火車站內放催淚彈、毆打已被制服示威者

示威爆發至今有逾200人被捕，單是雅加達就有逾300人受傷。國際特赦組織周四發表聲明，指出其觀察員在示威現場發現有警員使用「不必要而過度的武力」，包括在火車站內施放催淚彈、毆打已被制服的示威者等，促請當局盡快就示威期間的警暴事件進行徹底而公正的調查。

（法新社/金融時報/路透社）

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