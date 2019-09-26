研究：洗衣機精細洗衣程序用水多一倍　釋出更多微塑膠  (23:17)

此前有假設認為若洗衣機以快速轉動、用較少水的洗衣程序，會令衣物甩出更多纖維，但最新研究顛覆這個想法，指出每次洗衣用水量才是令衣物甩出更多纖維的重要因素。研究員發現轉速較低、用水較多的精細洗衣程序會釋出更多微纖維。

負責這項研究的海洋微生物學教授伯吉斯（Grant Burgess）稱，衣物中的塑膠纖維不可生物降解，會一直積聚在環境中。他解釋，用水量高的話，冲刷衣物會更頻繁，水穿過衣物時會從中甩出更多聚酯纖維。研究發現，精細洗衣程序與慳水洗衣模式相比，會令衣物額外甩出80萬條微纖維。以往研究則發現，一般洗衣程序會令衣物甩出50萬至600萬條微纖維。

微塑膠在大自然環境中已經普遍存在，海洋生物攝取微塑膠的影響未明，但舊有研究指塑膠上的有毒化學物質等可能對動物有害，微膠粒亦可能幫助傳播病毒和細菌。研究報告周四（26日）刊於《環境科學與技術》期刊。

（衛報）

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