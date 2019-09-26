處理大量外來郵件國家　明年起可向寄件國徵處理費 (22:35)

UPU於1969年規定，加盟國家及地區向其他地區寄送郵件後，須向目的地郵政機構支付處理及派送郵件的相關費用，以補償營運成本，稱為「終端費」（terminal dues）。發展中國家的郵政機構所負擔的終端費會較低廉。

惟美國總統特朗普去年10月痛斥UPU優待中國，令中國企業可用較低成本向美國消費者郵寄商品，損及美國企業生意，亦令美國郵政署及美國消費者每年損失數百萬美元，做法不公，宣布啟動退出組織的程序。事件被視為中美貿易戰又一戰線。

UPU本周在瑞士日內瓦召開緊急會議，商討改革郵政收費制度，力阻美國退出。最終成員一致通過新措施，從2021年起，接收大量郵件的成員國可自訂終端費，而每年進口郵件超過7.5萬噸者（包括美國）可在2020年7月起自訂終端費。

CNBC引述為FedEx擔任游說工作的顧問坎貝爾（Jim Campbell）估計，美國的終端費升幅料為125%至180%，亦有業界專家稱升幅可高達600%。新措施料將令國際往來郵資增加，美國消費者可能更多從本地廉價商店購物，或是改用速遞公司的服務，影響美國郵政署業績。

（CNBC/衛報/BBC）

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