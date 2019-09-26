處理大量外來郵件國家　明年起可向寄件國徵處理費 (22:35)

制定國際郵務協議的組織萬國郵政聯盟（Universal Postal Union，UPU）周三（25日）表決一致同意通過改革郵政收費制度，讓美國及其他處理大量外來郵件的國家可在明年起陸續調整向寄件國徵收的郵件處理費用，料將令各地郵費相應增加。
UPU於1969年規定，加盟國家及地區向其他地區寄送郵件後，須向目的地郵政機構支付處理及派送郵件的相關費用，以補償營運成本，稱為「終端費」（terminal dues）。發展中國家的郵政機構所負擔的終端費會較低廉。
惟美國總統特朗普去年10月痛斥UPU優待中國，令中國企業可用較低成本向美國消費者郵寄商品，損及美國企業生意，亦令美國郵政署及美國消費者每年損失數百萬美元，做法不公，宣布啟動退出組織的程序。事件被視為中美貿易戰又一戰線。
UPU本周在瑞士日內瓦召開緊急會議，商討改革郵政收費制度，力阻美國退出。最終成員一致通過新措施，從2021年起，接收大量郵件的成員國可自訂終端費，而每年進口郵件超過7.5萬噸者（包括美國）可在2020年7月起自訂終端費。
CNBC引述為FedEx擔任游說工作的顧問坎貝爾（Jim Campbell）估計，美國的終端費升幅料為125%至180%，亦有業界專家稱升幅可高達600%。新措施料將令國際往來郵資增加，美國消費者可能更多從本地廉價商店購物，或是改用速遞公司的服務，影響美國郵政署業績。
（CNBC/衛報/BBC）
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