鱷魚偵測系統使用的無人機,周四(26日)在布里斯班(Brisbane)的世界無人機大會(World of Drones Congress)上展示。無人機使用悉尼科技大學(University of Technology in Sydney)研發的演算法,可分辨出16種海洋生物,準確度達93%,並特別調校以識別昆士蘭省北部紅樹林的鱷魚。合作方正繼續收集數據,改進偵測系統。

無人機生產商Ripper Group過去已成功利用無人機,偵測澳洲新南威爾士省附近的鯊魚,昆士蘭省政府之後推動這個偵測鱷魚的合作項目。該省由2011年至去年1月,共發生11宗鱷魚襲擊事件,其中4宗致命,當中一宗前年發生在北部的道格拉斯港(Port Douglas)。

(路透社)

