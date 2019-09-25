瑞典環保少女通貝里獲「另類諾貝爾獎」　中國律師郭建梅捍衛女權同獲獎 (23:14)

「生活方式楷模獎」基金會發聲明表示，通貝里獲獎原因為喚起及擴大採取緊急氣候行動的政治訴求，這些行動反映科學事實，她決定不再忍受迫在眉睫的氣候災難危機，此舉激發百萬人出來發聲，要求各界立即採取氣候行動。

通貝里去年8月起展開「周五為未來而戰」全球氣候運動，她自此開始於瑞典國會外獨自靜坐，她高舉「為氣候罷課」的標語成為她的標誌。她傳達的信息引起全球年輕人的共鳴，上周五（20日）估計全球有超過150個國家、400多萬人走上街頭，參與「全球為氣候罷工」示威，要求政治人物採取行動，對抗氣候災難。

「生活方式楷模獎」基金會今年亦頒獎予另外3人，包括中國律師郭建梅，原因是她為捍衛女權展開持續和具開創性的行動。而非洲西撒哈拉維護人士海達（Aminatou Haidar）獲獎理由是她儘管遭到監禁和酷刑，仍堅定採取非暴力行動，為西撒哈拉人民追求正義和自決。

巴西胡卡拉亞諾瑪米協會（Brazilian Hutukara Yanomami Association）及領袖科佩納瓦（Davi Kopenawa）則因在保護亞馬遜雨林和生物多樣性，以及原住民土地與文化方面，展現勇敢決心而獲獎。

（法新社/中央社）

其他報道：鎮定拍下海地議員開槍一刻 路透社攝記：務求向世界展示這一幕

其他報道：fb宣布不刪政客違規帖文 內容可能引發暴力除外

其他報道：立陶宛禁華使館放煙花賀十一國慶