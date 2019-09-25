fb宣布不刪政客違規帖文　內容可能引發暴力除外 (19:42)

2016年美國總統大選被指受俄羅斯干預，而fb則是主要散播假消息的平台，促使fb嘗試證明他們有措施打擊假消息。fb早前就宣布跟事實核查機構合作、在報章賣廣告提醒人們注意假新聞。

fb認為處理政客帖文時須權衡公眾利益、知情權和其可能禍害，預先審查政客言論有違公司維護言論自由的宗旨。fb全球事務及通訊副總裁、英國前副首相克萊格（Nick Clegg）周二在華盛頓的「大西洋節」（the Atlantic Festival）演說，說明fb防止明年美國總統選舉受到干擾和針對政客的相關政策。他表示，政客的帖文應讓網民留意到，因此會把這些內容列為「有新聞價值」，即使違反規定都不會被移除。不過亦有例外，例如政客言論可能引起暴力事件，或帖文屬付費刊登的廣告並有違fb準則，就不受新規定保障，帖子會被置底和貼上標籤。

（CNET/CNBC）

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