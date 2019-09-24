韓國確定不參加日本下月海上閱兵 (14:45)

日本《讀賣新聞》今日報道，日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊定於10月14日在相模灣舉行海上閱兵，韓國確定不派艦參加，原因可能是日韓關係惡化。

日本防衛相河野太郎在記者會表示，今午將公布參加閱艦式的國家名單，除了美、英等各國軍隊外，還有中國軍隊。今年4月，日本海上自衛隊派護衛艦參加在山東省青島舉行、為紀念中國海軍成立70周年的國際閱艦式。中方今次參加，將實現雙方互訪。

韓國因二戰時被徵勞工訴訟等問題，與日本的對立日益加深，再加上受火控雷達照射問題、韓國決定廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）等影響，兩國在安全保障領域的合作也變得困難。

去年10月，國際閱艦式在韓國舉行，由於韓方不同意日本海上自衛隊懸掛自衛艦旗「旭日旗」，日本決定取消派艦參加。日本上一次舉行海上閱兵時，包括美國、澳洲、印度、法國及韓國均派出艦艇參加。

（共同社／中央社）

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