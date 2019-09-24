美兵涉網上教製炸彈　倡襲新聞機構被捕 (13:40)

涉教製炸彈的是24歲步兵史密斯（Jarrett William Smith），他駐紮在堪薩斯州賴利堡軍事基地。根據起訴書，史密斯2016年起與美國人克雷格‧蘭（Craig Lang）聯繫，後者曾到烏克蘭為右翼民族主義組織Right Sector效力。史密斯曾在facebook與克雷格‧蘭討論如何製造炸彈，起訴書指出，2018年12月8日，史密斯稱自己掌握了如何製造土製炸彈，「可以製造阿富汗式手機土製炸彈，我可教你」。

今年8月及9月，史密斯與一名FBI卧底在Telegram聊天，他討論製造一個大型汽車彈，用以攻擊美國一傳媒機構的總部，其間又提及民主黨總參選人奧羅克（Beto O'Rourke），FBI臥底一度詢問史密斯，是否想到在得州找到值得攻擊的人，史密斯回答：「除了奧羅克之外？那些若死了可帶來改變的人，我認識的不多。」美國有線新聞網（CNN）引述兩個熟悉這案件的消息人士稱，史密斯針對的傳媒機構正是CNN。

8月19日，史密斯告訴FBI臥底稱，他正尋找其他像自己般的「激進分子」，兩日後，他描述如何用家用材料製造炸彈，又向該FBI臥底提供由手機觸發爆炸裝置的貼士。當局指出，史密斯在網上透露希望為烏克蘭極右組織效力，並建議殺害極左組織「反法西斯行動」（Antifa）的成員。

（BBC/衛報）

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