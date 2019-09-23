英工黨倡每周工時減至32小時　通過廢私校政綱 (21:25)

工黨黨大會在本月21日至25日召開，正討論上台後的新政策，一般預料英國年底前將舉行大選。麥祖恩表示，工黨將開始就廢除私校撰寫計劃。廢除私校動議由工黨內左派組織提出，建議將私校納入公營體系，以消除「小撮人的特權」。

英國有7%學生就讀私立學校，向來有批評者質疑私校學生壟斷頂級大學學位，畢業生亦不成比例佔據政界、法律界、傳媒及商業高職，阻礙社會流動性。首相約翰遜便是來自著名私校伊頓公學，其內閣有三分之二閣員私校畢業。前首相卡梅倫亦是伊頓公學舊生。

麥祖恩周一解釋：「我們說的是，讓我們有一個人人受惠的教育制度，讓我們終結教育制度內怪異的不公平狀況。」

（路透社）

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