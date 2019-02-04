聯合國報告：2015至2019年成最熱5年 (22:40)

《United In Science》報告由世界氣象組織（WMO）、聯合國環境規劃署（UNEP）及聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）等多家機構提供的簡短摘要組成，提交予聯合國氣候行動峰會。這份報告突顯各方商定的應對全球暖化目標與現實之間，存在明顯且日益漸大的差距。

根據報告，2015至2019年為有紀錄以來最熱5年，比工業化前時期（1850至1900年）平均高出攝氏1.1度，比2011至2015年高出攝氏0.2度。

報告指出，大氣中二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的含量已經達到新高，可再生能源消耗在過去10年增長驚人，同時化石燃料使用量續增，全球能源體系仍以化石燃料為主。

根據2015年巴黎氣候協議，各國制定減排的國家目標，希望將長期氣溫上升幅度限制在攝氏2度以下，或較工業化前水平不超出攝氏1.5度。但報告指出，即使所有國家都達到自己設定的目標，全球也暖了攝氏2.9度至3.4度。2018年的二氧化碳排放量不但沒有下降，反而上升了2%，達到370億噸的歷史新高。

報告強調，如果不立即提高國家自主貢獻的目標並採取行動，全球升溫超過攝氏1.5度將無法避免；如果到2030年還不能解決排放問題，將氣溫升幅控制在遠低於攝氏2度的目標也將遙不可及。

（新華社／德國之聲）

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