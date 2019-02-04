英老牌旅行社Thomas Cook破產影響全球60萬旅客　政府包機接國民回家 (14:20)

相關報道︰復星旅文投資的Thomas Cook申請清盤

法新社和路透社報道，有178年歷史的Thomas Cook尋求2億鎊（約19.6億港元）私人注資盼紓緩倒閉危機，但未能如願，因此於周一宣告破產。集團發表聲明說：「儘管付出了巨大的努力，但這些討論未能讓公司的利害關係人與新的資金提供者達成協議。因此，公司董事局的結論是，除了採取即時生效的強制清盤措施外，別無選擇。」

有178年歷史全球2.2萬員工 英政府拒救助

正身處美國紐約的英國首相約翰遜回應事件時，質疑Thomas Cook是否已盡了一切努力避免破產。他表示，Thomas Cook曾要求政府提供1.5億鎊（約14.7億港元）救助，但若政府協助解困，面對日後有公司面對商業困難時將出現道德風險。

Thomas Cook在全球16個國家經營酒店、渡假村和航空公司，每年服務1900萬人次旅客。透過Thomas Cook出國者有60萬人，各國政府和保險公司將要協調展開大規模援助行動。

Thomas Cook旗下所有航班即時停飛，交通大臣夏博思（Grant Shapps）宣布，政府與英國民航局已租用數十架包機，免費接回國民。英國民航局表示，當局將於未來兩周內將超過15萬名身處海外的英國人帶回家。

突尼斯有酒店上周六一度阻止Thomas Cook的英國旅客離開，直至他們繳清旅行社的欠款。突尼斯政府其後澄清事件屬誤會。夏博思表示，當局已啟動應變計劃，包括通知受影響國民入住的海外酒店，英國當局將透過保險計劃代繳房租。

除了航班停飛，Thomas Cook旗下旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是國內員工。

Thomas Cook最大單一股東、中國的復星集團發表聲明，對Thomas Cook強制清盤表示失望，又對受影響者表示同情。

（路透社/法新社/中央社）

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