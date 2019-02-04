英老牌旅行社Thomas Cook破產影響全球60萬旅客　政府包機接國民回家 (14:20)

全球歷史最悠久的英國旅遊公司Thomas Cook周一（23日）在融資失敗後宣布破產，殃及60萬旅客滯留海外，當中包括約15萬名英國人，英國政府正研究如何從海外接回國民。今次相信是英國自第二次世界大戰結束以來最大規模的撤回國民行動。
法新社和路透社報道，有178年歷史的Thomas Cook尋求2億鎊（約19.6億港元）私人注資盼紓緩倒閉危機，但未能如願，因此於周一宣告破產。集團發表聲明說：「儘管付出了巨大的努力，但這些討論未能讓公司的利害關係人與新的資金提供者達成協議。因此，公司董事局的結論是，除了採取即時生效的強制清盤措施外，別無選擇。」
有178年歷史全球2.2萬員工 英政府拒救助
正身處美國紐約的英國首相約翰遜回應事件時，質疑Thomas Cook是否已盡了一切努力避免破產。他表示，Thomas Cook曾要求政府提供1.5億鎊（約14.7億港元）救助，但若政府協助解困，面對日後有公司面對商業困難時將出現道德風險。
Thomas Cook在全球16個國家經營酒店、渡假村和航空公司，每年服務1900萬人次旅客。透過Thomas Cook出國者有60萬人，各國政府和保險公司將要協調展開大規模援助行動。
Thomas Cook旗下所有航班即時停飛，交通大臣夏博思（Grant Shapps）宣布，政府與英國民航局已租用數十架包機，免費接回國民。英國民航局表示，當局將於未來兩周內將超過15萬名身處海外的英國人帶回家。
突尼斯有酒店上周六一度阻止Thomas Cook的英國旅客離開，直至他們繳清旅行社的欠款。突尼斯政府其後澄清事件屬誤會。夏博思表示，當局已啟動應變計劃，包括通知受影響國民入住的海外酒店，英國當局將透過保險計劃代繳房租。
除了航班停飛，Thomas Cook旗下旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是國內員工。
Thomas Cook最大單一股東、中國的復星集團發表聲明，對Thomas Cook強制清盤表示失望，又對受影響者表示同情。