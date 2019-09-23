巴西8歲女童疑中流彈喪命　市民遊行抗警暴　歸咎里約州長鐵腕政策 (14:40)

女童費利什（Ágatha Vitória Sales Félix）上周五晚在貧民窟乘坐貨車期間，背部突然中彈，送院後不治。警方事後解釋，當時正應付來自多名幫派成員的攻擊，雙方爆衝突，稱會調查事件。

不過，女童的家人及當地居民稱，事發時沒爆發槍戰，當時一名警員曾槍擊電單車司機，但誤中剛巧坐車經過的費利什。費利什的叔叔向傳媒說：「一名男子騎着電單車，警員叫他停下，但他沒停下就走了，他沒有武器，但警察照開槍。當時根本沒有衝突，唯一開槍者來自警方。」費利什的祖父亦說：「他們（當局）說孩子死於衝突中，什麼衝突，我孫女有武器嗎？」

上周六，數百居民手持寫有「停止殺害我們」的標語遊行抗議，周日在費利什葬禮前亦有多場示威。費利什是今年因警方暴力而喪生的第5名孩子，政客及網民等歸咎今年1月上任的里約熱內盧州長威策爾的鐵腕對付罪犯政策。

威策爾與極右總統博索納羅是盟友，他曾是保守派法官及海軍，選前承諾會加強打擊毒販及貪污，上任後他稱警員獲授權格殺持械罪犯。資料顯示，今年1月至8月，里約警方在行動中已殺死1249人，數字較去年同期增加16%。

（BBC／衛報）

其他報道：環時︰港警陸續開微博尋支持

其他報道：粵港澳旅遊論壇：藉旅業下滑破利益衝突

其他報道：捲特朗普拜登爭鬥 烏克蘭總統赴美成磨心