華爾街日報：印尼指波音客機設計及監管失當致獅航空難 (13:16)

737 Max 8去年10月底及今年3月分別在印尼和埃塞俄比亞發生空難，導致共346人死亡，調查均指向機上的防失速「機動特性增強系統」（MCAS）的缺陷導致意外。《華爾街日報》引述印尼調查人員消息稱，調查報告除了提到空難涉及客機設計問題外，亦稱美國聯邦航空管理局（FAA）在兩宗空難發生後，才宣布全球停飛這些客機，指當局的監管出現漏洞問題。

報道亦稱，美國空難調查人員計劃另行提出新的安全建議，包括加強機師的手動駕駛技能、加強美國聯邦航空管理局在認證新客機時的監管程序，又預計美國國家運輸安全局（NTSB）將於本月底要求改善機師培訓及應變技巧。

美國波音公司拒絕評論報道，僅稱會繼續全力配合調查。美國聯邦航空管理局則發聲明稱，會關注報告內容，「我們將繼續與其他國際航空安全監管機構合作，仔細考慮所有建議」。

（綜合報道）

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