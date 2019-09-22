首屆青年氣候峰會︰年輕人在氣候政策應有更大話語權 (20:50)

上周五（20日）全球400萬人上街響應「氣候罷課」，被視為歷來對抗氣候變化最大規模的抗議行動。氣候峰會上，與會者提出不同建議，其中斐濟代表直言，若國家領袖未能迅速採取措施應對氣候威脅，年輕人將會用選票踢走他們；有人則提出更強烈的個人行動，如承諾在政府對氣候變化採取行動前都不會生育，亦有人從國際法律入手，期望將氣候變化連結人權問題。他們期望各地能成立青年顧問小組，直接與政府氣候部長聯繫，目前丹麥已有類似體制。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認同這次年輕人帶領的街頭抗爭，認為有助在政策議程上，推動對抗氣候變化的政策，呼籲年輕人繼續施壓。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）亦指出，年輕人應在與他們相關的政策上有更大影響力，並非單純在體制外示威抗議。

（路透社）

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