拜登特朗普再隔空交火　互控施壓烏克蘭 (16:58)

拜登與特朗普再揭罵，事緣《華盛頓郵報》上周五（20日）報道稱接獲情報圈內人舉報，稱特朗普曾與烏克蘭總統澤連斯基通話，要求對方調查拜登和他兒子亨特（Hunter Biden）是否涉及貪污，並且懷疑向對方作出「一項承諾」，但無說明承諾為何。

拜登昨日在艾奧瓦出席競選活動時，批評特朗普此舉涉嫌「濫權」，「與一名尋求美國協助的外國領袖通話並提及到我」。他表示，特朗普若發現自己權力受到威脅時，會無所不用其極，而這次明顯是「越了界」。

拜登要求特朗普立即公開與澤連斯基的通話內容，又說若威脅一事屬實，特朗普是「公然貪污」。

特朗普作出反擊，斥責拜登的指控「十分荒謬」，昨日在Twitter接連發文，指拜登2016年出任副總統時曾要求烏克蘭政府解雇一名當時正調查兒子亨特的檢察官，否則華府將停止提供貸款。特朗普又指摘假傳媒「編造事實」，為了保護民主黨人不惜捏造事實。

烏克蘭外長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）亦否認烏克蘭曾被特朗普施壓。

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