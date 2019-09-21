Google宣稱建成量子電腦　運算能力遠勝超級電腦 (22:31)

有關研究報告於上周較早時刊登在美國太空總署（NASA）一個網頁中，但隨後被移除。《金融時報》上周五（20日）報道，研究由美國加州大學聖塔芭芭拉分校實驗物理學家馬丁尼斯（John Martinis）帶領，團隊開發出一款53量子位元的處理器「Sycamore」。

研究員指出，由IBM開發、目前全球最先進的商用超級電腦「頂峰」（Summit）要用約1萬年處理的運算，Sycamore處理器只需3分20秒就可完成，相信今次是首次展示只有量子電腦可執行、傳統電腦實際上無法完成的運算，代表已達到「量子霸權」的目標，即量子電腦完成過去不可能成功的運算。

現時主流電腦採用二進制運算，用於運算的基本位元（bit）運算時只能代表0或1，而量子位元（qubit）則可同時代表0和1，當量子位元串連起來，可代表的數位狀態將呈指數增長，換言之量子電腦可以即時計算出數以百萬計的可能性。

由於量子電腦的運算效能遠超現今電腦，將有助模擬傳統電腦做不到的物理和化學運算，包括協助開發藥物、發展人工智能和自動汽車，甚至管理投資組合。

（CNET/金融時報）

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