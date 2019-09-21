埃及多地示威促總統下台　自我放逐建築商指控貪腐獲青年基層響應 (21:31)

在開羅市中心，當局一早已部署大批安全部隊，但仍有數百名反政府示威者前往解放廣場，高呼「塞西下台」、「自由」和「人民想要推翻政權」等口號，BBC阿拉伯語頻道報道，安全部隊施放催淚彈試圖驅散民眾。《衛報》指出，據地方居民消息和網上片段可見，不止開羅出現示威，多個主要城市如亞歷山大港、蘇伊士、紡織業重鎮大邁哈萊（Mahalla el-Kubra）等都有類似抗議。

演員出身的建築商阿里（Mohamed Ali）本月2日起在網上公布連串影片，指控總統塞西浪費數以百萬美元於興建豪華寓所和酒店，無視數以百萬計民眾陷入貧困之中。他又指摘塞西夫婦和軍方高層都有挪用公款洗錢，浪費數百萬埃及鎊到沒有用的項目，卻要平民勒緊褲頭為其買單。阿里周二（17日）稱，倘若塞西不在周四（19日）前辭職，「埃及人民會在周五走出來到廣場示威」。

塞西否認貪腐指控，斥阿里所說是「謊言和誹謗」，他未否認阿里參與總統宮殿的建築工程，但強調非為自己。

2013年7月，埃及軍方藉世俗派反對穆爾西政府的抗爭，發動政變奪權，時任軍頭塞西自此掌權，翌年當選總統執政至今。他上任後血腥鎮壓穆斯林兄弟會，聲言要令國家重新穩定，即使偶有不滿他討好沙特阿拉伯的爭議，也罕有出現今次般的示威。

（衛報/BBC）

其他報道：逾3000人響應「看外星人」活動 湧美軍基地

其他報道：沃爾瑪全美停售電子煙