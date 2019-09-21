埃及多地示威促總統下台　自我放逐建築商指控貪腐獲青年基層響應 (21:31)

埃及全國周五（20日）多地爆發反政府示威，要求總統塞西下台，是軍方2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。事緣一名已自我放逐西班牙的著名建築外判商在網上指控塞西和軍方貪腐，號召民眾抗爭，獲青年和基層響應。塞西否認指控，並派安全部隊到場，以催淚彈驅散示威者。
在開羅市中心，當局一早已部署大批安全部隊，但仍有數百名反政府示威者前往解放廣場，高呼「塞西下台」、「自由」和「人民想要推翻政權」等口號，BBC阿拉伯語頻道報道，安全部隊施放催淚彈試圖驅散民眾。《衛報》指出，據地方居民消息和網上片段可見，不止開羅出現示威，多個主要城市如亞歷山大港、蘇伊士、紡織業重鎮大邁哈萊（Mahalla el-Kubra）等都有類似抗議。
演員出身的建築商阿里（Mohamed Ali）本月2日起在網上公布連串影片，指控總統塞西浪費數以百萬美元於興建豪華寓所和酒店，無視數以百萬計民眾陷入貧困之中。他又指摘塞西夫婦和軍方高層都有挪用公款洗錢，浪費數百萬埃及鎊到沒有用的項目，卻要平民勒緊褲頭為其買單。阿里周二（17日）稱，倘若塞西不在周四（19日）前辭職，「埃及人民會在周五走出來到廣場示威」。
塞西否認貪腐指控，斥阿里所說是「謊言和誹謗」，他未否認阿里參與總統宮殿的建築工程，但強調非為自己。
2013年7月，埃及軍方藉世俗派反對穆爾西政府的抗爭，發動政變奪權，時任軍頭塞西自此掌權，翌年當選總統執政至今。他上任後血腥鎮壓穆斯林兄弟會，聲言要令國家重新穩定，即使偶有不滿他討好沙特阿拉伯的爭議，也罕有出現今次般的示威。