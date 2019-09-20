古巴「音波攻擊」風波科學研究　料滅蚊劑致外交人員腦神經受損 (21:20)

加拿大科學家就美國及加拿大多名外交官員早前疑於古巴首都哈瓦那遭「音波攻擊」一事展開研究，指出古巴曾為應對加勒比地區出現的寨卡病毒疫情，加強了滅蚊工作，與外交人員發病時間脗合，推測事件實質是殺蟲劑導致腦神經損傷。
2016至2018年間，約40名駐哈瓦那大使館的美加外交人員及其家屬報稱頭暈、視力模糊、失憶及難以集中精神等，此神秘病症被稱為「哈瓦那綜合症」。兩國隨後陸續撤走部分受影響人員及其家屬，美國更聲稱涉事者受到某種音波武器攻擊，一度令華府與古巴緊張局勢升溫，但真正病因一直未能確認。
加拿大達爾豪斯大學的大腦修復中心早前受政府委託，與新斯科舍省（Nova Scotia）衛生局的專家合作，為26名志願者檢查腦部和血液，包括15名感到不適的加國外交人員及一些從未前往古巴的人。研究發現，感不適者腦部中易受神經毒素影響的區域出現不同程度的損傷。專家推測那是因為讓神經系統正常運作所需的膽鹼酯酶（cholinesterase），在有關位置受阻導致。
專家指出，部分殺蟲藥藉由抑制膽鹼酯酶發揮作用。2016至2018年間，古巴為應對寨卡疫情而加強滅蚊工作，而外交人員的住所附近加強滅蚊的時期正好與病發時間重疊。參與研究的弗里德曼教授（Alon Friedman）稱，臨牀證據與膽鹼酯酶抑制劑導致腦損傷的假設脗合，相信病症是長期接觸低劑量殺蟲劑所致。他亦指出，尚未知有否古巴民眾受殺蟲劑影響，團隊計劃跟古巴學者再作研究以確定真正成因。