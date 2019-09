晚上約10時,警方接報,華盛頓西北部社區Columbia Heights街頭發生槍擊,5男1女中槍,其中一名男子證實死亡,5名傷者送院救治,當中部分人危殆。警方封鎖附近街頭調查。警方表示,正向目擊者問話協助調查,未有案件詳情。

據報,案發現場距白宮約3公里。當地電視台WJLA-TV在Twitter發布的照片及影片顯示,大批警員到場調查,現場有多輛警車及救護車。

其他報道︰特朗普白宮晤朱克伯格

其他報︰聯邦快遞機師廣州返港前被扣查 涉非法運送彈藥

其他報道︰金正恩回電習近平 表朝中友好決心

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019