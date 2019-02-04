聯邦快遞機師涉廣州走私彈藥返港被扣查　外交部︰行李查獲681發氣槍彈 (17:00)

【09:29】美國傳媒披露，中國上周四（12日）拘留聯邦快遞（FedEx）一名機師，並禁止其離境。聯邦快遞周四（19日）證實，一名機師在廣州機場被扣留，已獲准保釋。

《華爾街日報》周四引述知情人士報道，涉事機師霍恩（Todd A. Hohn）曾任美國空軍機師，新近加入聯邦快遞任職，在香港居住。報道指，他上周四在從聯邦快遞位於廣州機場的運轉中心完成亞洲各地的貨運任務後，等候登上國泰港龍航空班機返回居住地香港，在廣州機場候機室被機場安全人員帶走扣留及問話。

據報，霍恩被扣留，因其托運行李載有可用於氣槍的非金屬子彈，遭內地當局指控涉嫌非法運送彈藥，並展開刑事調查。霍恩其後獲准回到酒店，但須交出護照和手機等通訊設備，在調查完成前不得離開內地。

聯邦快遞發聲明稱，廣州當局在該公司一名機師登上商業航班前，在其行李內發現「一件物件」（an item），一度將其扣留。聯邦快遞正與有關當局合作，進一步了解事件。

（華爾街日報／路透社／法新社／美國有線電視新聞網）

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