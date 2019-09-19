【福島核災】東電3高層被控業務過失致死傷脫罪　控方料上訴 (17:30)

被告為東電前董事長勝俣恆久，以及兩名前副社長武黑一郎和武藤榮。控方稱，3人曾獲下屬提交報告，指出福島核電站可能面臨太平洋的巨大海嘯侵襲，海水高達15.7米；惟3人未有及時制訂對策，決定先交由第三方核實有關數值，以至2011年日本3．11大地震當日，核電站遭海嘯侵襲，冷卻系統停止運作，觸發爐心熔毁，輻射外泄。核電站數公里外的一間醫院患者被迫撤離，事件導致該院44人因營養不良、脫水等症狀死亡，觸發是次訴訟。

3名被告審訊時多番向受害者及遺屬道歉，卻拒絕承認過失。法院最終裁定由於被告無法預測巨大海嘯來襲，業務過失罪名不成立。宣判後旁聽席傳出質疑聲音，亦有福島居民在法院外示威，稱裁決不能接受。

（NHK/朝日新聞）

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