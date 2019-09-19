奧巴馬暗批特朗普：做總統應避免看電視社交網　免影響判斷 (15:20)

美國前總統奧巴馬周三（18日）在一個活動上表示，作為一個總統應避免看電視或社交網，因會影響判斷力。這番言論被認為是暗批經常在Twitter發文的現任總統特朗普。
國際數據及軟件公司Splunk周三舉辦活動，奧巴馬獲邀任嘉賓，他被問到任總統時如何分析大量資訊，奧巴馬表示，建立一支堅實團隊保持消息靈通是很重要的。他說：「總統這職位好比用消防喉飲水（短時間處理大量信息），你無法自行吸收這些信息，但你能確保你有一支團隊，盡可能有效協助你過濾信息，好讓你了解問題的基本框架。其他我認為有用的事情，就是不要看電視或社交媒體，如果你是總統，我建議你不要做這兩件事。」
奧巴馬指出，花時間在社交媒體，且集中關注民調及傳媒如何描繪你，會使有效管理國家變得困難，「這會製造許多雜音及蒙蔽你的判斷力，你會開始誤解一小部人的激情和熱情，就是對整個國家的感受，這種不健康的方式會動搖你的決定」。
美英傳媒普遍解讀這番話是暗暗批評特朗普，因特朗普經常透過Twitter作出抨擊，又喜歡收看有線新聞頻道，並關心它們如何描繪自己。特朗普過去6個月，每月在Twitter發文284次。
（衛報）
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