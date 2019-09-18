穿「反對死刑」T恤跑步　星洲夫婦涉違公眾集會法例受查 (21:00)

新加坡一對夫婦周日（15日）參加跑步活動時，穿上寫有反對死刑文字的T恤，警方周三（18日）稱他們涉違反公眾集會法例要接受調查。新加坡目前仍有死刑制度，作震懾罪案的手段，但人權組織多番要求廢除。
38歲的卡馬魯丁（Nafiz Kamarudin）與30歲妻子參與地區組織Yellow Ribbon Project主辦的活動，以支持釋囚重新融入社會。兩人當日穿著的黃色T恤印有英文口號，前面寫上「第二次機會意思是不要殺死他們」，背面則是「反對死刑」的標籤。
卡馬魯丁是另一個非政府組織Happy People Helping People Foundation的聯合創辦人，他向法新社確認，他與妻子因為穿上帶有同情意思文字的T恤而受查。警方稱兩人正按公共秩序法受查，一旦罪成首犯可被罰3000新加坡元（約1.7萬港元），再犯會增至5000新加坡元（約2.8萬港元）。
活動發起組織承認，事前得悉有一名參加者想在活動期間穿上有反對死刑文字的T恤，並建議卡馬魯丁夫婦放棄這決定，但他們仍堅持。最終卡馬魯丁未能隨大隊一同跑步，而是在旁邊另一條道路上分開跑，其妻則沒有參加活動。
（法新社/今日報）
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