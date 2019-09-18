美國司法部控斯諾登違保密協議　求充公出新書利益 (19:30)

司法部在聲明表示，是次訴訟並非要禁止新書發行，而是尋求充公斯諾登從新書獲得的所有收益。助理司法部長亨特（Jody Hunt）指出，「美國保護敏感國安資訊的能力，來自僱員與合約人員遵守保密協議」，強調司法部「不會容許個人違反出版前送審文稿的義務，以美國利益為代價獲利」。《永久紀錄》的出版商Macmillan Publishers同被列為被告，以「確保沒有資金會被轉移予斯諾登」。

斯諾登的代表律師稱訴訟沒有理據（without merit），「新書內容並無包含過往從未被受尊重新聞機構發表過的政府機密」；又說若斯諾登認為政府會「真誠地」（in good faith）審查新書，早就會將書稿送審。

斯諾登自2013年泄露包括「稜鏡計劃」（PRISM）在內的英美情報機構大型監控項目後，一度在香港匿藏，其後最終取道北京流亡到俄羅斯，在莫斯科定居至今。他在新書中透過，自己2013年被迫離開香港，是因為港府反對聯合國試圖給予他國際庇護。

（路透社/法新社/中央廣播電台）

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