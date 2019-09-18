研究：智能電視等裝置用戶數據被傳送fb、亞馬遜等　籲加強監管 (19:00)

美國東北大學和英國倫敦帝國學院的學者在英美分析81部智能裝置，包括智能電視、攝影鏡頭和智能喇叭等，發現有「值得注意」的數據披露情况，例如韓國LG和三星等智能電視會傳送位置和IP地址數據到Netflix和第三方廣告商，一些智能喇叭則會把數據傳給音樂串流服務商Spotify。

學者指出，裝置最常連接到亞馬遜、Google、Akamai和微軟，因它們負責提供雲端和網絡服務。研究中的近半裝置都會連接到亞馬遜，情況最為突出，這意味亞馬遜不止可分析自家裝置，甚至連競爭對手的產品被使用情形都能得知。分析指出，第三方公司最低限度收到的資料包括人們使用什麼裝置、位置，甚至何時使用裝置，因而可能推測出用戶家中是否有人。

Facebook回應稱，裝置和程式傳送數據予第三方公司的做法很常見；Google承認，智能電視程式開發商可傳送數據予Google以使用廣告服務。Netflix則表示，不會收到裝置上除Netflix以外的程式或活動的數據。

（金融時報）

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