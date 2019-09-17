美國官員咬定伊朗襲沙特石油設施　特朗普口風轉謹慎稱不希望開戰 (15:30)

沙特阿美石油公司兩處石油設施遇襲，包括美國務卿蓬佩奧在內的多名美方官員均指控伊朗是幕後黑手，並指伊朗出動了巡航導彈施襲，但伊朗一直否認。特朗普周一在白宮回答記者時說，目前「看起來」這確實像是伊朗所為，正在核實，「我們幾乎擁有所需的所有情報，很快就會知道」。

對於是否會向伊朗開戰，特朗普說，美國比任何時候都準備得更充分，「我不是要尋求捲入新衝突，但有時你必須這麼做……那是一場非常大型的攻擊，並可能面臨規模大上數倍的反攻」。不過，他強調「我們肯定想避免（開戰）」，又說知道伊朗想達成協議，「到某個時候就可理順」。他說，除了軍事打擊外，美國有很多選項，但現在不急於選擇，美國正與沙特及區內相關國家溝通，「我們想確定是誰幹的」，又說沒有承諾保護沙特。《紐約時報》形容特朗普的口風相比前一日警告「子彈已上膛」，是明顯變調。

美國能源部長佩里周一稱，討論美國是否會動用戰略石油儲備是言之過早，因為美國需要掌握沙特石油生產設施要關閉多久，又說目前市場上仍有「相當可觀」的石油儲備。

（路透社/紐約時報/新華社）

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