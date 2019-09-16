魯比奧料10月中通過《香港人權與民主法案》 (23:09)

魯比奧表示，預期參議院會在10月中旬通過《香港人權與民主法案》立法，「也許是一致贊成」，然後眾議院也會隨即通過其版本。《大西洋》稱以美國國會標準來說，這算頗快。

多名國會領袖較早時已公開表態支持盡早通過，包括民主黨的眾議院議長佩洛西和參議院少數派領袖舒默，以及共和黨的眾議院少數派領袖麥卡錫。不過當年執筆《美國-香港政策法》的共和黨眾院多數派領袖麥康奈爾，儘管上月投書《華爾街日報》時表達對國會重新檢視華府對港政策的認同，但未點名支持《香港人權與民主法案》。

魯比奧稱曾跟特朗普私下談過《香港人權與民主法案》草案，並未遇上阻力，「白宮已顯示會簽署」。他不相信特朗普會因中美貿易談判否決立法，相信法案會以無法否決的絕對多數通過。他稱曾向特朗普舉例，指中方已準備打破對香港的承諾，「我們如何能信任他們在貿易或其他事宜上信守承諾呢？」

（大西洋）

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新聞小知識：香港人權與民主法案