美穆斯林鎮長度假返國被質疑見恐怖分子　手機遭沒收 (20:30)

美國海關及邊境保衛局（CBP）的紐約辦公室官員回應稱，他們的邊境搜查權力有明文規定，並獲最高法院確認。

2005年起擔任普羅斯佩克特帕克鎮長的海魯拉向美國有線新聞網（CNN）表示，他放假到土耳其後返美，與家人落機後就被CBP人員帶走問話。他表示，人員詳細問及行程、見過什麼人，又問他曾否見過恐怖分子。海魯拉起初配合調查解鎖手機供查看，但後來覺得不妥，要求停止及見律師，CBP人員最後沒收電話，直至12天後他才可取回。

海魯拉憶述當局人員聲稱當天是隨機抽查，但他不相信，後來負責問話的人稱是國土安全部指示去查問他，但不能透露原因。協助海魯拉處理事件的美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）紐約分會訴訟主任穆罕默德（Ahmed Mohamed）稱，海魯拉被當恐怖分子般對待，不可接受。

（CNN）

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