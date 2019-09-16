美官員稱伊朗20無人機襲沙特油設施　特朗普：子彈已上膛 (15:58)

對於沙特上周受襲，特朗普周日在Twitter寫道：「有理由相信我們知道誰是幕後黑手，且子彈已上膛，但還在等待聽取沙特的意見，聽聽他們認為這宗攻擊起因為何，以及我們將在什麼條件下進行下一步行動。」他接着又發帖說：「多的是石油！」《衛報》稱，這是特朗普首次暗示可能以軍事行動回應該襲擊。

縱使也門胡塞武裝組織事後承認襲擊沙特油設施，但美國國務卿蓬佩奧稱無證據顯示是胡塞施襲，直斥伊朗發動襲擊，伊朗否認。美國一名高官向《美國廣播公司》表示，襲擊來自伊朗，稱當日有逾20架無人機攻擊沙特國營油企沙特阿美的石油設施，並稱特朗普完全知道伊朗應為此負責，且看沙特是否需要美國協助。

襲擊導致沙特原油減產，令布蘭特原油價格周一曾急升12美元，至71.95美元一桶，升幅達19%，其後特朗普批准必要時動用石油儲備，油價下跌稍為紓緩。

（衛報／BBC／ABC）

其他報道：9「翼龍」銷塞爾維亞 國產無人機首售歐

其他報道：關東基建老化 風災後1周13萬戶仍停電