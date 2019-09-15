沙特石油設施受襲　全球產油量減半成　蓬佩奧斥伊朗發動襲擊 (18:35)

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沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）兩省的石油設施上周六遭無人機襲擊後，伊朗支持的也門胡塞武裝承認責任，聲稱派出10架無人機施襲。沙特能源大臣表示，襲擊令石油產量每日減少570萬桶，約佔沙特產油一半。

蓬佩奧上周六在Twitter稱，「沒有證據」顯示無人機來自也門，並形容襲擊是對全球能源供應「前所未見的攻擊」，敦促各國譴責伊朗襲擊。他又斥責伊朗總統魯哈尼一邊假裝外交努力，一邊在地區製造不穩。在蓬佩奧發聲明前，有專家對胡塞施襲之說懷疑，因為若從也門施襲，無人機要飛數百英里深入沙特中部。

對於蓬佩奧指摘襲擊是伊朗所為，伊朗否認。伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）斥責美方盲目指控，說法毫無根據，「讓人不解及毫無意義」。

（英國廣播公司／法新社／路透社）

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