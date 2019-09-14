美制裁朝鮮3黑客組織　涉發動網攻盜資金發展核武 (14:51)

Lazarus Group兩年前以勒索軟件WannaCry，影響全球150個國家、約30萬部電腦，英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS）的醫院及救護車運作癱瘓，日產汽車（Nissan）、法國雷諾（Renault）等汽車生產商、聯邦快遞（FedEx）海運等服務也一度中斷。Bluenoroff自2014年，入侵11個國家銀行系統，包括印度、墨西哥、台灣等，竊取11億美元，又攻擊環球銀行金融電信協會（SWIFT）；Anadriel則被發現企圖入侵自動提款機竊取信用卡資料及提取現金，並竊取銀行顧客資料在黑市兜售。

這次制裁在美國總統特朗普周二（10日）辭退作風鷹派的國家安全顧問博爾頓幾天後發布，為朝美關係發展帶來變數。朝美領導人自6月在板門店會晤後，談判一度陷入僵局。日前，朝鮮外務省第一副相崔善姬表示，朝方願9月下旬與美方舉行朝美工作磋商。

（中央社/CNBC/路透社）

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