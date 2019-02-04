日本豬瘟疫情擴大關東現首例　埼玉縣撲殺678豬隻 (13:51)

這是繼岐阜、愛知、三重、福井之後養豬場爆發豬瘟的第5個縣，也是關東地區首例。由於豬瘟擴大至關東，預料會有更多聲音要求農水省研究接種疫苗。埼玉縣召開緊急對策會議，決定對該養豬場飼養的678頭豬進行撲殺，相關行動於周六（14日）結束。

據農水省透露，秩父市一個養豬場周三（11日）向山梨縣笛吹市運往山梨食肉流通中心的37隻豬之中，在周四（12日）加工前其中1隻豬死亡，另有3隻豬內臟出現異常，經國家部門檢查後確定為感染個案。

埼玉縣知事大野元裕表示，將與相關人員迅速應對。山梨縣知事長崎幸太郎稱，將展開防疫工作，防止豬瘟病毒進入養豬戶。

日本隔約26年後，去年9月再度爆發豬瘟疫情，除撲殺發生疫情的 岐阜縣養豬場的豬隻，亦撲殺出貨地長野、滋賀、大阪的豬隻。除埼玉縣及爆發疫情的另外4個縣，長野、富山、石川3縣均發現被視作病毒擴散主要原因的感染豬瘟的野豬。

（共同社）

其他報道︰行賄助女兒入讀名牌大學 《靚太》女星判囚14日

其他報道：法國科學家證穿衣男左睾丸較高溫 奪搞笑諾貝爾獎獲「10萬億元」

其他報道︰英調查報告︰機師打翻咖啡致駕駛艙冒煙 客機中途迫降愛爾蘭

其他報道：台客攜肉鬆蛋卷由港返台 被重罰5萬元