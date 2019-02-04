日本豬瘟疫情擴大關東現首例　埼玉縣撲殺678豬隻 (13:51)

日本豬瘟疫情擴大，關東地區有豬場出現感染個案。農林水產省周五（13日）表示，埼玉縣秩父市一個養豬場有豬隻感染豬瘟，該縣決定撲殺該養豬場飼養的678隻豬。
這是繼岐阜、愛知、三重、福井之後養豬場爆發豬瘟的第5個縣，也是關東地區首例。由於豬瘟擴大至關東，預料會有更多聲音要求農水省研究接種疫苗。埼玉縣召開緊急對策會議，決定對該養豬場飼養的678頭豬進行撲殺，相關行動於周六（14日）結束。
據農水省透露，秩父市一個養豬場周三（11日）向山梨縣笛吹市運往山梨食肉流通中心的37隻豬之中，在周四（12日）加工前其中1隻豬死亡，另有3隻豬內臟出現異常，經國家部門檢查後確定為感染個案。
埼玉縣知事大野元裕表示，將與相關人員迅速應對。山梨縣知事長崎幸太郎稱，將展開防疫工作，防止豬瘟病毒進入養豬戶。
日本隔約26年後，去年9月再度爆發豬瘟疫情，除撲殺發生疫情的 岐阜縣養豬場的豬隻，亦撲殺出貨地長野、滋賀、大阪的豬隻。除埼玉縣及爆發疫情的另外4個縣，長野、富山、石川3縣均發現被視作病毒擴散主要原因的感染豬瘟的野豬。
（共同社）
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