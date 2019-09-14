行賄助女兒入讀名牌大學　《靚太》女星判囚14日 (13:25)

56歲的菲莉絲迪侯夫曼在判刑後說：「我違反法律，我對我的行為沒有任何藉口及理由。我想再次向我的女兒、丈夫、家人及教育界道歉。我特別要向那些為了進大學每天努力的學生，以及向那些為支持他們孩子作出重大犧牲的父母道歉。」

法官塔萬尼（Indira Talwani）告訴菲莉絲迪侯夫曼，向其他家長傳達一個信息很重要，就是讓他們知道不能用財富騙過更應入學的學生。

今年3月，美國聯邦調查局（FBI）搗破該國歷來牽連最廣、涉及耶魯、史丹福、加州大學洛杉磯分校等頂尖大學的集體招生賄賂案，當中涉案50人，包括大公司總裁、律師行合伙人、荷李活女星等，總涉2500萬美元（1.95億港元）賄款。案情指出，他們通過一家升學顧問公司勾結13名大學入學試考官、體育教練等人，使其子女順利通過入學試，或以體育優才資格，入讀著名大學。案中包括家長及體育教練在內50人被控，但沒有涉案學校及子女被起訴。

（路透社/法新社/BBC）