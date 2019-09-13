拍攝「六四坦克人」經典照　攝影師科爾逝世終年64歲 (17:23)

1989年6月5日，一名白衣男子在北京長安街站在一列坦克前，阻擋坦克前進，惟最終白衣男子被兩名男子拉走，下落不明。當時共有4名攝影師拍下此經典一幕，包括時任《新聞周刊》攝影師的科爾。他以長焦距鏡頭從酒店陽台拍攝，照片構圖充滿張力，因此奪得1990年《世界新聞攝影大賽》（World Press Photo）年度相片獎。

科爾2009年接受《紐約時報》訪問時直言，當時估計白衣男子將遭遇不測，自感有責任記錄事發經過。他亦談及為保護菲林免遭中國當局搜獲，便將拍攝坦克人的菲林放進菲林筒，以膠袋封好後放進廁所水箱，並將裝有其他菲林的相機放在酒店房中某處藏起來。不出一小時，公安便破門進入其酒店房間搜索，並迅即找到科爾事先藏好的相機，銷毁當中的菲林。科爾其後被帶走簽署悔過書，獲釋後取回拍攝到坦克人的菲林，令相片得以在截稿前交到《新聞周刊》刊登，成和平抗爭的象徵。科爾曾稱，對於照片成為天安門慘劇的經典相片感到可惜，因為它蓋過了其他在六四鎮壓期間拍攝的照片。

（BBC/紐約時報）

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