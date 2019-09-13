英調查報告︰機師打翻咖啡致駕駛艙冒煙　客機中途迫降愛爾蘭 (14:33)

局方指出，事故發生在今年2月6日，涉事客機當時載有337人，客機型號為A330-243型空中巴士。飛行安全基金會（Flight Safety Foundation）稱，涉事客機屬於德國神鷹航空（Condor Airlines），由英國湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）營運。

局方稱，當時飛機正於北大西洋上空飛行，機師將咖啡放在餐桌上，咖啡並無杯蓋。其後機師打翻咖啡，大部分咖啡灑在他的膝蓋上，小量濺到主音頻控制面板（Audio Control Panel）上，面板開始發熱，副音頻控制面板亦出現同樣情況，其中一個按鈕開始溶化，系統隨後失靈，難以通訊，駕駛艙並且冒煙，正、副機師立即戴上氧氣罩，並決定轉飛愛爾蘭，客機安全降落香農的機場，事故中無人受傷。

局方表示，航空公司事後要求所有航班須提供飲料杯蓋，並提醒所有機組人員要注意此新安排。

（英國廣播公司/英國航空事故調查局）

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