【逃犯條例】唐偉康︰北京應放寬對港控制　通過《香港人權與民主法案》具象徵意義 (11:38)

華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）周四舉行有關香港問題的討論會，唐偉康發言時稱，香港人開始意識到北京愈來愈強調「一國兩制」中的「一國」，那份焦慮與不安感令修例的反對聲音演變成大規模的示威運動。要解決問題，唐偉康認為北京政府應「退後一點」，這樣香港政府才可更快、更直接，和更具說服力地回應港人的訴求，並讓雙方盡快回復互信的關係。他指出，港府需要一些空間來重建警察與民眾之間因支持及反對修例而日漸失去的互信。

他又指出，香港政府需要更多空間，「太多內地官員干涉香港事務反而會適得其反」，而大部分香港人都想與內地建立良好關係，北京只需要對香港「有信心」，視香港為機會而不是危機。

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美國國會參眾兩院許多重量級議員都就香港局勢發聲，表示支持香港的民主訴求，並爭取國會通過《香港人權與民主法案》。唐偉康認為，新的法案很大程度上是重申美國現有政策和法律機制，並不一定能夠解決香港的問題，但是具有重要的象徵意義。

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