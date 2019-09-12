世上僅餘兩雌性北方白犀牛　科學家取已死雄性精子培植胚胎望免絕種 (19:30)

全球最後一頭雄性北白犀蘇丹（Sudan）去年3月因病而被人道毁滅，僅餘下牠的女兒Najin和孫女Fatu。科學家早前在意大利克雷莫納的阿凡提阿實驗室裏培植胚胎，研究人員先從兩頭雌性犀牛各取5顆未成熟卵子，然後培植出7粒成熟卵子，有3粒來自Najin，4粒來自Fatu。

研究員以人工授精方法將雄性北白犀Suni（2014年死亡）的精子注射到Fatu的卵子內，Najin的卵子則被注入另一頭白犀牛Saut（2006年死亡）質素較差的精子，最後只有兩顆Fatu的卵子發展成胚胎。胚胎現利用液態氮儲存，待時機成熟將之植入一頭雌性南方白犀牛代為培育。南白犀主要棲息於非洲南部，估計現有約兩萬頭。

不過，即使試管北白犀健康地出生，仍要面對物種基因多樣性太少的挑戰，解決方法之一是利用全球儲存的犀牛皮膚細胞培植出卵子，但此技術未來10年估計都難以投入應用。

（衛報）

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