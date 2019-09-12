馬來西亞逾百學校停課　印尼否認霧霾「元兇」引爭拗 (17:30)

近幾周印尼蘇門答臘及加里曼丹地區山火肆虐，逾93萬公頃土地燒殺，數百居民需要疏散，當局派超過9000人滅火。山火濃煙殃及鄰近的新加坡和大馬，整個星期都有嚴重霧霾。馬來西亞國家天災管理機構（NADMA）指出，砂拉越州（Sarawak）周二的空氣污染指數達到「不健康」水平，其中一地區指數更達201的「非常不健康」水平。鑑於東馬砂拉越本周霧霾尤其嚴重，周二有409所學校被迫停課，當局也發送50萬個口罩給受影響居民。

大馬和新加坡一直指控印尼放縱人民火耕導致山火。不過印尼環境部長西蒂（Siti Nurbaya）否認指控，周三發表聲明稱並非所有霧霾都來自印尼的山火，又稱影響大馬的煙霧可能來自砂拉越、馬來半島或印尼婆羅洲，促大馬「客觀點」。

大馬環境部長楊美盈當晚在facebook貼文反擊，並附上東盟專業氣象中心的數據資料，顯示印尼加里曼丹共有474個熱點，蘇門答臘熱點也多達387個，馬來西亞只有7個熱點；風向圖證明大馬的霾害是受到西南季候風影響，而大馬西南部的國家就是印尼。大馬首相馬哈蒂爾今日致函印尼對山火引發的煙霧表示關切。

（CNN/衛報/海峽時報）

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