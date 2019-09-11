英恢復留學生畢業後可留2年工作　組織憂成移民後門 (21:16)

英國首相約翰遜宣布，將於明年恢復外國留學生畢業後可居留兩年尋找工作的規定，以吸引專才留在當地開展事業，而且不限工種及人數，惟措施惹來不少爭議。當局自2012年起收緊移民政策，規定畢業生須於4個月內離境，被視為是近年外國留學生人數下降的主因之一。學界一直爭取延長畢業後居留期以吸納更多海外學生留學，惟有關注移民的組織憂慮措施會令更多人藉此走後門留在英國。
新建議將適用於下學年起入讀大學本科或以上程度課程的海外學生，但他們必須在有保持移民檢查紀錄的院校就讀。他們畢業後能在英國工作兩年，增加找到長工的機會，而且工作不限與學生攻讀科目相關，亦不設人數上限。政府表示，此舉的部分目標在於吸引數學、工程及科技等範疇的優材生。
英國原本設有畢業生工作簽證（Post-study work visa），海外生畢業後可於英國延長逗留兩年，惟時任內政大臣文翠珊在2012年取消有關簽證，規定畢業生須於4個月內離境，以控制移民數字。海外生若要在居留期後留在英國工作，就必須先取得工作簽證，條件包括受僱於持有僱主擔保許可證的英國公司、年薪達到至少3萬英鎊（約29萬港元）等，最快可於第5年取得永久居留權。
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