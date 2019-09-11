英恢復留學生畢業後可留2年工作　組織憂成移民後門 (21:16)

新建議將適用於下學年起入讀大學本科或以上程度課程的海外學生，但他們必須在有保持移民檢查紀錄的院校就讀。他們畢業後能在英國工作兩年，增加找到長工的機會，而且工作不限與學生攻讀科目相關，亦不設人數上限。政府表示，此舉的部分目標在於吸引數學、工程及科技等範疇的優材生。

英國原本設有畢業生工作簽證（Post-study work visa），海外生畢業後可於英國延長逗留兩年，惟時任內政大臣文翠珊在2012年取消有關簽證，規定畢業生須於4個月內離境，以控制移民數字。海外生若要在居留期後留在英國工作，就必須先取得工作簽證，條件包括受僱於持有僱主擔保許可證的英國公司、年薪達到至少3萬英鎊（約29萬港元）等，最快可於第5年取得永久居留權。

其他報道：以色列總理揚言吞併西岸大片地區 阿拉伯斥毁和平進程

其他報道：屏東縣鄉政顧問遊港失聯3周 國台辦：涉危害國安被審查

其他報道：安倍內閣大換血 前首相小泉純一郎兒子首入閣