以色列總理揚言吞併西岸大片地區　阿拉伯斥毁和平進程 (16:46)

內塔尼亞胡周二發表電視演說，身旁的架子擺着一張約旦河谷地圖，他說：「選舉後，以色列的主權可以立即延伸到一個地方。若我獲得各以色列民眾在採取這項行動上的明確授權……今日我宣布我打算將以色列下屆政府組成後的主權延伸到約旦河谷和死海北部。」目前民調顯示，內塔尼亞胡領導的庫德集團與反對派的藍白聯盟支持度咬緊，內塔尼亞胡的競爭對手指控他在選前一周耍花招，旨在爭取右翼民族主義者選票。

巴勒斯坦高級官員阿什拉維（Hanan Ashrawi）表示，內塔尼亞胡「不只摧毁兩國方案，還摧毁所有達成和平的機會」。阿拉伯聯盟亦發聲明譴責內塔尼亞胡的吞併計劃，指摘這是危險的發展和侵略，「破壞和平進程任何進展的機會並摧毁所有基礎」。

約旦河谷約佔約旦河西岸地區面積的三分之一，以色列右翼政客一直將這個具戰略地區視為他們絕不撤離的領土一部分，視之為以色列東部邊界。以色列在1967年第三次中東戰爭期間佔領約旦河西岸，隨後開始在此地興建猶太殖民區。

（BBC/法新社）

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