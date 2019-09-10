【英國脫歐】國會再度否決提前大選　約翰遜接連受挫 (14:35)

約翰遜上月底突宣然向女王提請由9月12日起暫停國會，至10月14日，外界普遍認為此舉是要擺脫國會掣肘，使議員不夠時間阻撓10月31日無協議脫歐。不過，反對派隨即反擊，國會上周通過阻止無協議脫歐法案，即若國會未能在10月19日確認脫歐協議，政府便要向歐盟提出延期至明年1月31日脫歐。約翰遜隨後提出動議，要求在10月15日提前大選，但未能通過得票三分之二門檻。工黨黨魁郝爾彬表明，除非政府確保不會無協議脫歐，否則不會支持提前大選。

此外，下議院周一以311票對302票，通過要求政府公開與「黃鵡行動」（Operation Yellowhammer）有關的文件，這是政府評估英國無協議脫歐所將造成衝擊的機密文件。上月政府的外泄文件顯示，一旦無協議脫歐，英國可能出現食物及藥物短缺。

（法新社/衛報）

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